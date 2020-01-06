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23:52 06 Ocak 2020
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Kuzey Kore'nin gözü ABD-İran geriliminde: Ortadoğu ABD'ye mezar olacak

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    ABD ile İran arasında yaşanan kriz Kuzey Kore'nin dikkatini çekti. Kuzey Koreli gazeteler ABD'nin rotasının felakete yol açtığı görüşünde. Arirang Meari isimli bir gazete 'Ortadoğu ABD'ye mezar olacak' yorumunu yaptı.

    ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası yaşananlar Kuzey Kore'nin gündeminde. Arirang Meari isimli bir gazete “Ortadoğu'nun ABD için bir mezarlık haline geleceğini” ifade etti.

    Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'na göre gazetede yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

    "Küresel askeri uzmanlar geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ortadoğu'daki bir savaşta çökmekte olduğunu analiz ettiler. Amerikan yanlısı ülkeler bile, ABD'nin iç politikaları ve ekonomik zorlukları nedeniyle ABD'yi umutsuzluğa sürükleyerek, asker gönderme talebini pasif olarak yanıtlıyor."

    Süleymani'nin ölümü Kim Jong-un'a psikolojik baskı

    Uzmanlar Kasım Süleymani'nin ölümünün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u sarsacağını belirtti. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nden profesör Yang Moo Jin, Kim Jong-un'a psikolojik olarak baskı uygulanacağını söyledi.

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    © AA /
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    Eski Güney Kore Birleştirme Bakanı Jeong Se Hyun, Kim’in nerede olduğunu kesin olarak ortaya koymak konusunda öncekinden daha dikkatli olacağını belirtti.

    Rus haberleri ve Kore ilişkileri uzmanı Andrei Lankov  Süleymani'nin öldürülmesinin etkilerini şöyle yorumladı:

    Zaman geçtikçe, giderek daha fazla gözlemci 2017'yi basit bir blöf olarak görmeye meyilli oldu ve Donald Trump'ın askeri operasyonun tehditlerini son derece istikrarsız bir şekilde yerine getirecek cesaretleri olmadığı yaygın olarak kabul edildi. Ancak geçen hafta General Süleymani'nin öldürülmesi, dünyanın Trump'ın risk alma arzusunu hafife aldığını veya belki de rasyonel kararlar verme yeteneğini abarttığını gösterdi.”

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    "Kuşkusuz Kuzey Koreliler bunu bir uyarı işareti olarak gördüler" diyen Lankov, "Süleymani'nin ölümü onlara aşırı riskli davranmanın ABD dronunun sessizce Pyongyang banliyölerindeki bazı hedeflere yaklaşmasına yol açabileceğini hatırlattı” diye ekledi.

    Etiketler:
    İran, Donald Trump, Kim Jong-un, Kuzey Kore
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