Japon pasaportu seyahat serbestliği açısından dünyanın en iyisi

Japonya'nın vizesiz seyahat ve varışta vize imkanları bakımından dünyanın en avantajlı ülkesi olduğu açıklandı.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2020 yılı başı itibarıyla 191 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu.

Japan is now top of the leaderboard, offering visa-free or visa-on-arrival access to an incredible 191 destinations around the world, according to the Henley Passport Index, which periodically measures the world's most travel-friendly passports https://t.co/MPAlwK5hLp — CNN (@CNN) January 7, 2020

​Listede Japonya'yı, 190 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur izledi.

Türkiye 55. sırada

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 189 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Güney Kore ve Almanya üçüncülüğü, 188 ülkeyle anlaşmaları bulunan İtalya ve Finlandiya dördüncülüğü, 187 ülkeyle anlaşmaları bulunan İspanya, Lüksemburg ve Danimarka beşinciliği paylaştı.

Dünya genelinde 111 ülkeyle seyahat serbestliği ve varışta vize anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 55. sırada yer buldu.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Suriye, Irak ve Afganistan son sıralarda yer aldı.