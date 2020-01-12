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10:58 12 Ocak 2020
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    Tayvan'da seçim

    Tayvan lideri Tsai seçimde koltuğunu korudu

    © AP Photo / Chiang Ying-ying
    Asya & Pasifik
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    Tayvan lideri Tsai Ing-wen, tamamı açılan sandıklardan çıkan sonuca göre koltuğunu korudu. Tsai, Çin’in savunduğu 'bir ülke iki sistem' ilkesini reddederek, 'demokratik Tayvan’ın tehditlere teslim olmayacağını' vurguladı.

    Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın (CNA) Merkezi Seçim Komisyonu'nun verilerine dayandırdığı haberine göre, 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem 'Başkanlık' ve 10. Dönem Milletvekili Seçimlerinde 22 şehirde kurulan 17 bin 226 sandığın tamamı açıldı. Demokrat İlerici Parti (DPP) adayı Tsai Ing-wen, oyların yüzde 57.13’sini alarak ipi göğüsledi.

    Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu oyların yüzde 38.61’ini, Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu de yüzde 4.26’ini alarak seçimde umduklarını bulamadı.

    Tayvan lideri Tsai Ing-wen
    © AP Photo / Chiang Ying-ying
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    Tayvan’da bağımsızlık yanlısı tutumuyla bilinen Tsai, kullanılan 19 milyon civarındaki oyun 8 milyon 169 binini alarak ikinci kez seçimi kazanırken 2016 seçimlerine göre oy oranını yüzde 1 artırdı.

    Diğer yandan 113 koltuklu mecliste 73 sandalyenin dağılımı, partilerin seçim bölgelerinde aldıkları oy oranlarına, 34 sandalye ise partilerin toplamda aldığı oy oranına göre dağıtılacak. Kalan 6 sandalye ise Tayvan’da yerel halkların temsili için ayrılmış bulunuyor. Söz konusu sandalye dağılımının sonuçların kesinleşmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

    Tayvan’da seçmenlerin yüzde 70’i Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ve Kaohsiung gibi 6 büyükşehirde bulunurken, bu yılki seçimde 1 milyondan fazla seçmen ilk kez oy kullandı.

    Tayvan bayrağı
    © AP Photo / Chiang Ying-ying
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    Sabah 8’de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 16.00’da sona ererken, seçmenler sandıkta biri liderlik, biri meclis diğeri de parti olmak üzere üç tercihte bulundu.

    Seçimin galibi Tsai, düzenlediği basın toplantısında halkın kendisi ve partisi için oy vermesinin nedeninin geçen 4 yılda doğru yönde ilerlemesi olduğunu söyledi.

    Bugünkü seçimle uluslararası toplumun Tayvan’ın demokratik değerlerine şahitlik ettiğini kaydeden Tsai, Tayvan’ın egemenlik konusunda temel çizgisinde sıkıca duracağını ve Çin ile provokatif olmayan bir tutumla çalışmayı deneyeceğini ifade etti.

    Tsai ayrıca Çin’in savunduğu 'bir ülke iki sistem' ilkesini reddederek, 'demokratik Tayvan’ın tehditlere teslim olmayacağını' vurguladı.

    Kuomintang'dan özür ve istifa

    Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından Kuomintang (KMT) Başkanı Wu Den-yih istifa ederken, KMT adayı Han Kuo-yü de yeteri kadar sıkı çalışmadıklarından dolayı yaşanan seçim kaybı nedeniyle destekçilerinden özür diledi ve itidal çağrısı yaptı.

    Han ayrıca pazartesi Kaohsiung'a dönerek belediye başkanlığı görevine devam edeceğini bildirdi.

    Tayvan lideri Tsai Ing-wen
    © AP Photo / Chiang Ying-ying
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    DDP'nin 2016’da iktidara gelmesinden bu yana Çin karşıtı siyasi duruşuyla bilinen Tsai, seçim kampanyalarında Tayvan’ın Çin ile birleşmeyeceğini tezini öne çıkarırken, "Tayvan ikinci Hong Kong olmayacak" sloganıyla ortaya çıkan rakibi Han’ın ülkeyi Çin’e teslim edeceğini ileri sürmüştü.

    Çin’e yakın duruşuyla bilinen Komingtang adayı Han ise Pekin ile yakın ilişkilerin Tayvan ekonomisinin yararına olduğunu savunmuş, kampanyasında ekonomik konuları öne çıkarmıştı.

    DPP Başkanı Tsai Ing-wen 2016’daki seçimde oyların yüzde 56.12'sini alarak liderliği kazanmıştı. Tsai’ın en yakın rakibi Çin Milliyeçi Partisi adayı Eric Chu ise oyların yüzde 31.04’ünü almıştı.

     

    Etiketler:
    Hong Kong, Seçim, Çin, Tsai Ing-wen, Tayvan
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