Çin'den 'Tayvan'a yönelik tutumumuz değişmeyecek' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’daki liderlik seçimlerine ilişkin 'adadaki iç durum nasıl değişirse değişsin, dünyada sadece bir tane Çin, Tayvan’ın da Çin’in ayrılmaz parçası olduğu temel gerçeğinin değişmeyeceğini' açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan’da düzenlenen liderlik ve milletvekili seçimini bağımsızlık yanlısı tutumuyla bilinen lider Tsai Ing-wen’ın kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayvan’ın Çin’in iç işleri olduğunu belirten Gıng, "Tayvan adasında iç durum nasıl değişirse değişsin, dünyada sadece bir tane Çin, Tayvan’ın da Çin’in ayrılmaz parçası olduğu temel gerçeği değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Gıng, Çin hükümetinin "Tek Çin" ilkesinde ısrarını sürdüreceğini vurgulayarak, Tayvan’ın bağımsızlığına ve 'bir Çin ve bir Tayvan' şeklinde 'iki Çin' tutumuna karşı çıkma pozisyonlarının değişmeyeceğini savundu.

"Umuyor ve inanıyoruz ki uluslararası toplum tek Çin ilkesinde ısrarını sürdürecek" ifadesini kullanan Gıng, ayrıca uluslararası toplumun 'Tayvan bağımsızlığı' şeklinde ayrılıkçı faaliyetlere karşı Çin halkını desteklemesini beklediklerini kaydetti.