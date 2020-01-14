Çin’de 5 yıldır sadece pirinç ve acı biberle beslenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Çin’de, son 5 yıldır sadece pirinç ve acı biber turşusu ile beslenmek zorunda kalan üniversite öğrencisi genç kadın aşırı zayıflama nedeniyle yaşamını yitirdi.

South China Morning Post’un aktardığına göre, 4 yaşındayken annesini, 14 yıl sonra da babasını kaybeden kız çocuğu, kardeşinin bakımını tek başına üstlenmek zorunda kalmıştı.

Ruhsal sorunları olan kardeşi sıkça doktor yardımına ihtiyaç duyuyordu. Bununla birlikte kadının devletten 300 yuan (yaklaşık 255 TL) aylık alıyordu.

Genç kadın bu zorlulara rağmen üniversite kazanmayı başardı. Üniversite ona yıllık 7 bin yuan (yaklaşık 6 bin TL) burs bağladı.

İki kardeş amcalarında kalıyordu, ama amcanın ailesinin de ekonomik durumu kötüydü.

Bu yüzden 5 yıl boyunca sadece pirinç ve acı biber turşusuyla beslenmek zorunda kalan genç kadın, aşırı zayıfladı ve 22 kilograma düştü.

Geçen Ekim ayında kalp ve böbrek sorunu teşhis edilen genç kadın, yardım kuruluşlarına başvurmak zorunda kaldı. Hikayesi büyük dikkat çekti ve toplamda 1 milyon yuan (yaklaşık 852 bin TL) toplandı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın, 13 Ocak’ta hayatını kaybetti.