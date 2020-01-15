Japonya'da 'devrim': İlk kez bir bakan babalık izni kullanıyor

Çocuk büyütmenin hala annenin işi olarak kabul edildiği Japonya'da, çevre bakanı, çalışan babalara örnek olmak amacıyla babalık iznine ayrılacağını duyurdu. Geleceğin başbakanı gözüyle bakılan Koizumi, kamuoyuna açıklayarak resmen babalık izni kullanan ilk bakan oldu.

Japon siyasetinin yükselen yıldızı olan Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi, iki haftalık babalık izni kullanacağını açıkladı. Eski Başbakan Juniçiro Koizumi'nin 38 yaşındaki oğlu, Japonya'da kamuoyuna açıklayarak resmen babalık izni kullanan ilk bakan unvanını aldı.

Japonya'da çocuk büyütmeye hala annenin işi olarak bakıldığından, Koizumi'nin yeni doğan bebeğiyle iki hafta geçirmek için izne ayrılması tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

Eski bir TV sunucusuyla evli olan Koizumi, resmen izin kullanma kararını açıkladığı bakanlar toplantısında, bakanlık görevleriyle bebeğiyle birlikte olma arzusunu dengelemek konusunda zorlandığını söyledi.

"Önemli kamusal görevler için istisna yapmak suretiyle toplam iki hafta izni esnek bir şekilde kullanmak istiyorum" diyen Koizumi, kararının toplumsal algı ve kabulleri değiştirmesi ve diğer babaları aynı yola teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da karara destek vererek, erkek ebeveynliğine yönelik tavır üzerinde olumlu etkide bulunması umudunu dile getirdi.

Suga, babalık iznine ayrılmak isteyen erkekler için 'yardımlaşmaya müsait bir işyeri atmosferi, toplumsal kabul ve destek yaratmanın önemli olduğunu' söyledi.

2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'sının en genç üçüncü bakanı olan ve geleceğin başbakanı gözüyle bakılan Koizumi'nin her adımı medya tarafından yakından takip edildiğinden babalık iznine çıkmasının toplumsal etki yaratması bekleniyor.

Aslında yasalar çalışanlara annelik-babalık izni konusunda oldukça cömert.

Doğumun ardından anne 8 hafta zorunlu izne tabi.

Ayrıca anne de baba da bir yıl izin alabiliyor, bakıcı-kreş imkanı bulunmayan durumlarda izin ilaveten 6 aylık dönemlerle yenilenebiliyor.

Ama yeni bebek geldiğinde annelerin yüzde 80'inden fazlası annelik izni kullanırken, bu oran babalarda sadece yüzde 6.

Babalık iznine çıkanların yüzde 70'inden fazlası 14 günden kısa bir dönem için kullanıyor.

Aktivistlere göre bu hem işverenlerin baskısının hem de toplumun uzun saatler çalışmayı değerli görmesinin sonucu.

Bugüne dek çok az sayıda da olsa bazı erkek çalışanlar babalık iznine ayrıldıkları için işveren tacizine uğramaları (Japonca pata-hara) nedeniyle dava açtı.

Ancak Japonya'nın çok düşük doğum oranlarına sahip olması ve nüfusunu ayakta tutmakta zorlanmasından ötürü, giderek babalık iznini destekleme pozisyonuna girildi.