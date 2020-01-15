Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiğini, 176 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle en az 101 kişinin hayatını kaybettiğini, 176 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kar yağışından en çok etkilenen Keşmir bölgesinde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 153 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden 74'ünün Keşmir'in Neelum Vadisi'nde meydana gelen çığın altında kaldığı belirtildi.

Belucistan Eyaleti’nde ise 31 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaklaşık 200 ev yıkılırken, bazı evlerde de büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Pakistan'daki çığ faciasında ölü sayısı 101'e ulaştı, 176 kişi yaralı https://t.co/n6PsMXRcko pic.twitter.com/StGC2AccCB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2020

'İnsanların hala çığların altında olmasından korkuyoruz'

Pakistan Keşmir Afet Yönetim Kurulu Operasyon Müdürü Saeed ur Rehman Qureshi, bölgede kar yağışının devam ettiğini dile getirerek kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. Qureshi, "Bazı insanların hala çığların altında olmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Neelum Vadisi sakinlerinden Lal Hussain Minhas, evinin çatısının çığ yüzünden çökmesi sonucu 2 çocuğunun kaybolduğunu belirtti. Öte yandan Pakistan Başbakanı Imran Khan, Keşmir'in Muzaffarabad bölgesine ziyarette bulunarak yaralılara acil şifalar diledi.

Yoğun kar yağışı Afganistan'ı da etkiledi

Kar yağışının etkili olduğu Afganistan'da da en az 30 kişinin öldüğü, 100'e yakın yaralı bulunduğu bildirildi. 300 civarında evin çığ nedeniyle yıkıldığı belirtilirken bazı vatandaşların da kaybolduğu aktarıldı.