Avustralya'da yangından kurtulan koala, kendisine uzatılan şişeden su içerken boğularak öldü

Avustralya'da yangından kurtarılan bir koalanın kendisine yardım etmek isteyenlerin uzattığı şişeden su içerken boğularak ölmesinin üzerine hayvan koruma dernekleri ve veteriner hekimler vatandaşları uyardı.

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar sürerken, vatandaşlar ve yardım dernekleri de koala neslini kurtarmak için harekete geçmiş durumda. Bu kapsamda, koalaları kurtaran kişilerin ilk müdahale olarak onlara şişeyle su içirdikleri sık sık sosyal medyada da görülüyor.

Firefighters give thirsty koala water as bush fires rage across Australia pic.twitter.com/DCCgAqfAFT — Dr. Kash Sirinanda (@kashthefuturist) January 12, 2020

​Ancak ülkede faaliyet gösteren hayvan koruma derneği Animalia Wildlife Shelter, yanlış müdahale sonucu bir koalanın hayatını kaybettiğini duyurdu ve vatandaşlar için bir uyarı yayımladı.

​Dernek, Doğu Gippsland bölgesinde yangından canını kurtaran Arnie isimli koalanın, bir kişinin yardım etmek için uzattığı şişeden su içerken boğularak öldüğünü açıkladı.

Derneğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Arnie'ye şişeyle su içiren kişilerin artniyetli olmadığı ancak bilgisiz olduklarından istemeden ona zarar verdikleri belirtildi.

'Önlerine geniş bir kap ile su koyun'

​Koalaların genellikle su ihtiyaçlarını okaliptus yapraklarını yiyerek aldıkları, sık sık su içmedikleri, içmek istedikleri zaman da birikintilere eğilerek dilleriyle küçük miktarlarda su aldıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnie ile karşılaşanlar koalaların başlarını havaya dikerek çok miktarda su içemeyeceklerini bilmiyorlardı. Oysaki bu yöntem suyun akciğerlerine kolayca gitmesine neden olarak ölüme sebep verebiliyor. Arnie'nin başına gelen de bu, maalesef tedaviye alınsa da hayatını kaybetti."

​Currumbin Vahşi Yaşam Hastanesi'nden veteriner hekim Michael Pine ise, vatandaşların koala gördüklerine şişe yerine önlerine geniş bir kap koyarak yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Please Don't Give Bushfire-Affected Koalas Water Out Of A Drink Bottle — It Could Kill Them https://t.co/CcuJYTRqT9 #SmartNews — Peggy Acosta (@Ramonsmom) January 16, 2020

​​Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta ‘felaket durumu’ ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.