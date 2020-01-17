Joker filmindeki sahne gerçek oldu: Televizyona çıkıp kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

Hindistan’da kast farkı nedeniyle evlenemediği kız arkadaşını öldüren bir kişi, televizyon programına katılıp cinayeti itiraf etti. Canlı olarak yayınlanan itiraf, akıllara Joker filminde canlı yayındaki itiraf sahnesini getirdi.

Joker filmindeki Arthur Fleck'in televizyon programında işlediği cinayetleri itiraf etme sahnesine benzer bir olay Hindistan'da yaşandı.

İddiaya göre 27 yaşındaki Maninder Singh, Hindistan'ın kuzey bölgesindeki Chandigarh şehrinde bulunan News18 kanalın ofisine giderek kameramana 'bir şey itiraf' etmek istediğini söyledi.

'Joker' murder confession on live TV: Man reveals he killed his girlfriend during television interview https://t.co/MfFzQTKgdw — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2020

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Stüdyoya götürülen Singh, canlı yayında Sarbjit Kaur adlı kız arkadaşını öldürdüğünü açıkladı. Singh, farklı kastlardan olmaları kızın ailesinin hoşuna gitmediğini ve bu yüzden evlenemediklerini anlattı.

Programın ardından Singh polis tarafından gözaltına alındı.

Kız arkadaşının cesedi, 30 Aralık'ta Singh'in olayı yerinden kaçmasının ardından beraber kaldıkları bir otelde bulunmuştu.

Geçen salı günü meydana gelen olayda Singh, polisin ailesini taciz ettiğinden dolayı itiraf etmek zorunda hissettiğini söyledi.

Öte yandan, BBC'ye konuşan Punjab polisi, Singh'in bir diğer kız arkadaşını daha öldürdüğünden şüphelenildiğini ve kefaletle serbest kaldığında da itiraf ettiği bu ikinci cinayeti işlediğini anlattı.

Chandigarh polisi Neha Yadav, yaptığı açıklamada, Singh'in sempati kazanmak için itirafını canlı olarak yayınlatmış olabileceğini belirtti: "Tanınmak ve kendisine sempati duyulmasını istiyordu. Ayrıca avukata verecek parası olmadığından bir avukatın kendisine ücretsiz yardım edeceğini umuyordu."