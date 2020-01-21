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16:16 21 Ocak 2020
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    Çin'de 'gizemli hastalık' paniği: 6 kişinin ölümünün ardından önlemler artırıldı

    © REUTERS / WILLY KURNIAWAN
    Asya & Pasifik
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    Çin'de 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS benzeri 'gizemli hastalığın' yayılmasını önlemek için yetkililer adeta virüsle amansız bir zaman yarışına girdi. Önlemler kapsamında son olarak geleneksel yeni yıl festivali iptal edildi, tur şirketlerinin şehir dışına grup götürmesi yasaklandı.

    Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık kıtada hızla yayılıyor. Virüs Şangay, Pekin, Tayland hatta Güney Kore'ye kadar sıçramış durumda.

    Çin'de SARS'a benzeyen hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden beri 3'ten 6'ya yükseldi. Doktorlar virüsün insandan insana bulaşabildiğini teyit ederken hastalığı kapanların sayısı 15'i sağlık görevlisi olmak üzere 300 olarak belirtiliyor.

    'Gizemli hastalığın' sıçradığı bölgeler
    © Fotoğraf : CNN International
    'Gizemli hastalığın' sıçradığı bölgeler

    Geleneksel yeni yıl etkinlikleri iptal edildi

    Hızla yayılan virüsle adeta zaman yarışına giren doktorlar ve hükümet yetkilileri bu kapsamda bir dizi önlem alıyor.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in salgınının ciddiye alınması gerektiğini belirtmesi ve hemen harekete geçilmesini söylemesinin ardından şehirde sıkı önlemler alınmaya başlandı.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) virüsün binlerce kişinin katıldığı geleneksel Çin Yeni Yılı festivalinde yayılabileceği uyarısının ardından etkinlik iptal edildi. Ancak CNN'in aktardığına göre, yeni yılı kutlamak isteyen Çinlilerin ülke veya şehir dışına ziyaret gerçekleştirecek olması virüsün yayılmasını tetikleyebilir.

    Vuhan şehrindeki tur organizasyon şirketlerinin vatandaşları gruplar halinde şehir dışına çıkarmasını yasaklanırken, şehirdeki termal kameraların sayısı artırıldı.

    Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'nun virüsün hayvanlar, deniz canlıları ve hayvansal gıdalarla bağlantısı olabileceğini açıklaması üzerine, trafik polisleri şehrin belirli noktalarında araç kontrolleri yapıyor. Otomobillerde kümes hayvanı, vahşi hayvan, deniz ve hayvansal gıdalar olup olmadığına bakılıyor.

    © REUTERS /
    Termal kamera kontrolü

    Havaalanlarında önlem

    Öte yandan, Vuhan şehrinden uçuş bulunan Malezya, Kazakistan, Avustralya ve ABD'nin New York, San Francisco ve Los Angelas şehirlerindeki hava alanlarında da gelen yolcular hassasiyeti yükseltilmiş termal kameradan geçiriliyor, hastalık semptomlarını taşıyıp taşımadıklarına dair form doldurmaları isteniyor. Çin'den yolculuk edecek kişilerin ise uçak kalkmadan önce ateşleri ölçülüyor.

    Ancak bazı yerel gazeteler ve sosyal medya kullanıcıları virüsün aralık ayında tespit edilmesine rağmen yetkililerin ocak ayında önlem almaya başladığını belirterek hükümeti eleştiriyor

    Hastalığın belirgin semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yüksek ateş bulunuyor.

    Dünya Sağlık Örgütü'nden acil toplantı 

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çarşam günü acil koduyla bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantıda virüsün uluslararası yayılabilme potansiyeli taşıyıp taşımadığı ve alınması gereken önlemler tartışılacak. 

    Etiketler:
    salgın, Vuhan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), termal kamera, önlem, Festival, SARS, virüs, Çin
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