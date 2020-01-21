Çin'de sokakta pijama giyenleri ifşa eden yetkililer özür diledi: Sonraki uygulamalarda fotoğraflar buzlanacak

Çin'in Anhui eyaletine bağlı Suzhou şehrinde, sokakta pijama giyilmesi "medeniyetsiz davranış" olarak nitelenerek, 7 kişi ifşa edildi. Artan tepkiler üzerine özür dileyen yetkililer, bundan sonraki uygulamalarda fotoğrafların buzlanacağını belirtti.

BBC'nin haberine göre, Suzhou şehrinin internet sitesinde, gecelikleriyle dışarıya çıkanların fotoğraflarıyla isim, kimlik ve iletişim bilgileri paylaşıldı.

Chinese city apologises for 'shaming' residents for wearing pyjamas in publichttps://t.co/uRXHCpWhl6 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 21, 2020

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Eyaletindeki hükümet yetkilileri, gece kıyafeti giyen yedi kişinin resmini paylaştı.

Yetkililer, şehir olarak ulusal ölçekte düzenlenen "medeni şehir" yarışmasına katıldıklarını ve bu sebeple kent sakinlerinin dışarıda pijama giyerek gezmelerinin yasaklandığını belirtti.

Güvenlik kameralarıyla elde edilen görüntülerin Çin'de endişelere yol açtığı bilinirken, olayı özel hayata müdahale olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları bu uygulamaya tepki gösterdi.

'Halkımızın özel hayatını korumalıyız'

Artan tepkiler üzerine şehir yönetimi, söz konusu uygulama sebebiyle özür dileyerek, "Sadece medeniyetsizce bir davranışa son vermek istedik ama tabii ki halkımızın özel hayatını korumalıyız" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, bundan sonraki uygulamalarda fotoğrafların buzlanacağını belirtti.

Yerel basında çıkan habere göre, şehir yönetimi "medeniyetsiz davranış" örneklerini kendilerine bildirenlere de 10 yuan (yaklaşık 1.45 dolar) ödeme yapılacağını duyurmuştu.