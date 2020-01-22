Ölümcül koronavirüs salgını: Çin'in Vuhan kentinden çıkışlar yasaklandı

Çin'de insandan insana bulaşan ölümcül koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hükümet, Vuhan'dan çıkışı yasakladı. Yetkililer şehirdeki insanlara kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını açıkladı.

Şimdiye kadar Çin'de 17 can kaybına sebep olan koronavirüs salgınının merkezi Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu başkenti Vuhan'da hükümet kentten çıkış yapılmasını yasakladı. Kentte havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren askıya alınacak.

Çinli yetkililer grip-zatürre benzeri semptomları olan, insandan insana bulaşan ve ölümcül etkileri bulunan koronavirüsünden kaynaklanan salgını kontrol etmekte zorlanıyor. Çin'de korona virüsünün bulaştığı ve hasta ettiği insanların sayısı 470'i geçti, can kaybı 17'ye ulaştı.

Salgının merkezi olan Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu başkenti Vuhan'da yüzlerce kişi, virüs bulaşması nedeniyle tedavi altına alındı. Vuhan'da seyahat kısıtlamaları uygulanıyor, ulaştırma merkezlerinde sağlık taramaları yapılıyor.

Seyahat trafiği riski artırdı

Çinli yetkililer, ülkenin ay takvimine göre yeni yıl bayramı yüzünden bir uçtan diğer uca hareketlilik yaşanmasının, bulaşma riskini artırdığına dikkat çekti. Alarm durumu, bazı Çinlileri seyahatlerini iptal edip evde oturmaya yönlendirdi.

Uzmanlara göre çıkış yeri yaban hayvanlarının yasadışı şekilde satıldığı bir pazar olan koronavirüsü (nCoV), ABD gibi bazı ülkelere de sıçradı.

Ülke dışına seyahat eden Vuhanlı yolcular virüsü şimdiye kadar Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD’ye taşıdı.

Tayvan Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. Ancak Rusya koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmek için çalıştığını açıkladı.