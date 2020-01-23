Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten ilk kez Hubey eyaleti dışında ölüm görüldü.

South China Morning Post'un haberine göre, başkent Pekin yakınlarındaki Hubey eyaleti sağlık komisyonu, Vuhan'daki yakınlarını ziyaret eden ve dün yaşamını yitiren 80 yaşındaki bir erkeğin yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Bu kişiyle yakın temas kuran 76 kişinin karantina altına alındığı belirtildi.

Hıbey'deki ölümle Çin'de yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Bu arada Çin genelinde koronavirüs vaka sayısının da 647'ye çıktığı kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüse şimdiye kadar Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinin yanı sıra ABD, Japonya, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da rastlandı.