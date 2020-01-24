Çin'deki koronavirüs salgınında vaka sayısı 830'a, ölü sayısı 25'e çıktı

CCTV'nin aktardığına göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs salgınında vaka sayısının 830'a ve ölü sayısının 25'e çıktığını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, "23 Ocak saat 00.00 itibariyle Ulusal Sağlık Komisyonu, Hubey eyaletindeki 24, Hebey eyaletindeki bir vaka, 177 ağır vaka ve 25 ölüm dahil olmak üzere 29 ilde toplam 830 teyit edilmiş yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası tespit etti" ifadeleri yer aldı.

Komisyon, ayrıca 8 binden fazla kişinin karantinada olduğu bilgisini paylaştı.

Çinli yetkililer, son olarak 639 vakanın tespit edildiğini ve 17 kişi bu nedenle hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.