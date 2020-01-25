Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Yerel sağlık idaresinden aktaran Global Times, Çin'in Hubey eyaletinde insandan insana geçtiği tespit edilen ölümcül virüs nedeniyle toplamda 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazeteye göre, eyaletteki vaka sayısı da 729'a yükseldi.

Bununla birlikte Washington Post (WP) gazetesi de, 15 ölümün daha yşandığı bilgisini vererek ölü sayısının 41'e yükseldiğini kaydetti. WP'ye göre ülkede binden fazla vaka tespit edildi.

Toll from coronavirus rises to 41 deaths, with more than 1,000 confirmed cases in China https://t.co/GP0Y1tjwa3 — The Washington Post (@washingtonpost) January 24, 2020

Hubey eyaletinde hayatını kaybedenlerin tümü, salgının merkez üssü olan Vuhan kenti sakinleriydi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD’deki 22 eyalette de 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşılmıştı.