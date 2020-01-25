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22:48 25 Ocak 2020
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    Salgın nedeniyle Çin'in pek çok şehrinde toplu taşıma kısıtlanırken, henüz yasak getirilmeyen yerlerde dijital termometreler aracılığıyla sıkı kontroller yapılıyor.

    Çin'de koronavirüs alarmı: 25 bölgede acil durum en üst seviyeye çıkarıldı

    © AP Photo / Dake Kang
    Asya & Pasifik
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    Çin yönetimi, koronavirüs nedeniyle toplamda 1.2 milyar nüfusu bulunan 25 idari bölgesinde halk sağlığı alanında acil durumu en üst seviyeye çıkardı.

    Çin yönetimi, Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan koronavirüs nedeniyle toplamda 1.2 milyar nüfusu bulunan 25 idari bölgesinde halk sağlığı alanında acil durumu en üst seviyeye çıkardı.

    İlk olarak virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinde en üst seviye acil durum ilan edildi. Ardından Pekin, Şanghay, Çongçing ve Tientsin kentlerinde de aynı önlemlerin alındığı duyuruldu.

    Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'in Vuhan kentinden Finlandiya'nın Ivalo Havaalanı'na inen turistler
    © REUTERS / LEHTIKUVA
    Çin'deki virüsün ABD'de bulaştığı ilk kişiyi bir robot tedavi ediyor
    Daha sonra bu bölgelere Guangdong, Henan, Hunan, Cıciang, Anhui, Jiangxi, Sichuan, Shandong, Yunnan, Guizhou, Fujian, Jiangsu, Hainan, Heilongjiang, Hebei, Gansu, Liaoning, Şansi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi eklendi.

    Yerel yetkililer ülke genelinde toplu yılbaşı kutlamalarını iptal ederek, halkı zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmama, toplu taşıtlarda ve halka açık yerlerde maske kullanma, ellerin mümkün olduğunca sık yıkanması, öksürürken ağızların kapalı tutulması konusunda uyarıyor.

    Tren garlarında ve havalimanlarında tarama yoluyla yüksek ateşi ya da hastalığın diğer belirtilerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan termal kameralar yerleştirildi.

    Elde edilen ilk bulgular ışığında virüsün genetik yapısı, SARS (akut solunum yolu sendromu) ve MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ile benzeşiyor.

    İlk vakanın Pazartesi günü duyurulduğu Güney Kore'de havalimanlarında sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Giriş kapıları haftada iki defa dezenfektan spreylerle temizleniyor.
    © AP Photo / Ahn Young-joon
    Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
    Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikâyetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

    Virüse şu ana kadar Çin dışında Güney Kore, Japonya, Tayland, Tayvan, Singapur, Vietnam ve ABD dahil 13 ülkede rastlandı.

    Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükselirken, en az 1000 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor.

    Virüsün ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde bulunan 15’ten fazla kentte toplu taşıma durduruldu, tren garları ve havalimanları çalışmıyor. 30’dan fazla vakanın doğrulandığı başkent Pekin’de ise dünyaca ünlü Yasak Şehir dahil birçok turistik yer, tiyatro ve müzeler kapatıldı.

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    Etiketler:
    Vietnam, ABD, Singapur, Tayvan, Tayland, Japonya, MERS, SARS, Tientsin, Çongçing, Şanghay, Pekin, Vuhan, Hubey, Alarm, Çin, Koronavirüs
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