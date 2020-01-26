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12:29 26 Ocak 2020
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    Kim Jong-un, eşi ve halası

    Kuzey Kore'de akıbeti merak edilen hala, yıllar sonra kameralar önünde

    © AFP 2019 / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Uluslararası basında hakkında 'Öldürüldü, idam edildi" haberleri yapılan bir Kuzey Koreli yetkilinin daha hayatta olduğu ortaya çıktı. Lider Kim Jong-un'un halası Kim Kyong-hui, yeğeni ve eşinin yanında otururken görüntülendi.

    Kuzey Kore lideri, eşi Ri ile kızkardeşi Kim Yo-Jong'u kozmetik fabrikasını dolaşırken gösteren fotoğraflar, devlet medyası KCNA tarafından yayınlandı. Ziyarette Kim Jong-un'a çiçekli bir elbise giyen eşi Ri ile İşçi Partisi Politbürosu'nda olan ve 20'li yaşlarda olduğu düşünülen kız kardeşi de eşlik etti.
    © REUTERS / KCNA
    Kuzey Kore lideri Kim, nadir görüntülenen eşi ve kızkardeşiyle kozmetik fabrikasında
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'İnfaz edildi' denilen halası yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Kyong-Hui isminin dün başkent Pyongyang'daki bir salonda Yeni Ay Yılı kutlamalarını lider Kim Jong-un'la birlikte izleyenler listesinde yer aldığını aktardı. Ülkenin büyük gazetelerinden biri de Kim Kyong-hui'nin Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun yanında otururken çekilmiş fotoğraf karesini paylaştı.

    Kim Jong-un'un babasının tek kız kardeşi olan 74 yaşındaki Kim Kyong-hui bir dönem ülkenin etkili figürlerinden biriydi. Orduda ve iktidardaki İşçi Partisi'nde üst düzey görevler üstlenen Kim Kyong-hui'nin Kim Jong-un'un lider seçilmesinde de kilit rol oynadığı biliniyordu.

    Kim Jong nam suikasti şüphelisi Vietnamlı Doan Thi Huong mahkemeden ayrılırken
    © AP Photo / Daniel Chan
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    Aralık 2013'te vatana ihanet suçlamasıyla idam ettirilen ve idam şekline dair 'köpeklere yedirildi', uçaksavarla vuruldu' gibi iddialar ortaya atılan Jang Song-thaek'in eşi olan Kim Kyong-hui'nin akıbeti merak konusuydu.

    Jang'ın idamından günler sonra Kim Kyong-hui'nin ismi diğer bir üst düzey yetkilinin cenaze komitesi üyesi olarak bir KCNA haberinde yer almıştı. Ancak bundan birkaç gün sonraki Kim Jong-il'in ikinci yıldönümü anmasına katılmamıştı. Kim Kyong-hui adı bugüne dek de hiçbir KCNA haberinde geçmemişti.

    Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü'nden uzman Çong Song-çang, Kim Kyong-hui'nin basın önüne çıkarılmasını, ABD'ye tavrını sertleştiren Kim Jong-un'un ailesinin birliğini güçlendirme çabaları olarak yorumladı. Öte yandan Çong, Kim Kyong-hui'nin İşçi Partisi'ndeki yerinin çoktan doldurulduğunu, dolayısıyla eski siyasi etkisine geri kazanamayacağı görüşünde.

    Etiketler:
    idam, Ri Sol-ju, Kim Kyong-hui, Kim Jong-un, Jang Song-thaek, Kuzey Kore
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