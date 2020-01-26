Kuzey Kore'de akıbeti merak edilen hala, yıllar sonra kameralar önünde

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Kyong-Hui isminin dün başkent Pyongyang'daki bir salonda Yeni Ay Yılı kutlamalarını lider Kim Jong-un'la birlikte izleyenler listesinde yer aldığını aktardı. Ülkenin büyük gazetelerinden biri de Kim Kyong-hui'nin Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju'nun yanında otururken çekilmiş fotoğraf karesini paylaştı.
Kim Jong Un’s aunt, once reported killed, makes first appearance in six years #NorthKorea https://t.co/OiwoGOObdE— NK NEWS (@nknewsorg) January 26, 2020
Kim Jong-un'un babasının tek kız kardeşi olan 74 yaşındaki Kim Kyong-hui bir dönem ülkenin etkili figürlerinden biriydi. Orduda ve iktidardaki İşçi Partisi'nde üst düzey görevler üstlenen Kim Kyong-hui'nin Kim Jong-un'un lider seçilmesinde de kilit rol oynadığı biliniyordu.
Jang'ın idamından günler sonra Kim Kyong-hui'nin ismi diğer bir üst düzey yetkilinin cenaze komitesi üyesi olarak bir KCNA haberinde yer almıştı. Ancak bundan birkaç gün sonraki Kim Jong-il'in ikinci yıldönümü anmasına katılmamıştı. Kim Kyong-hui adı bugüne dek de hiçbir KCNA haberinde geçmemişti.
Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü'nden uzman Çong Song-çang, Kim Kyong-hui'nin basın önüne çıkarılmasını, ABD'ye tavrını sertleştiren Kim Jong-un'un ailesinin birliğini güçlendirme çabaları olarak yorumladı. Öte yandan Çong, Kim Kyong-hui'nin İşçi Partisi'ndeki yerinin çoktan doldurulduğunu, dolayısıyla eski siyasi etkisine geri kazanamayacağı görüşünde.
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