Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Çin medyasına göre, ülkenin Hubey eyaletinde dün tespit edilen 371 yeni vaka ve hayatını yitiren 24 kişiyle birlikte, toplam vaka sayısı bin 423'e, ölü sayısı 76'ya yükseldi. Ülkedeki toplam koronavirüs bilançosunun ise 80 ölü, 2 bin 500'ün üzerinde doğrulanmış vaka olduğu bildirildi.

Çin merkezli Global Times'ın haberine göre koronavirüs salgınının etkili olduğu Hubey eyaletinde 26 Ocak'ta 371 yeni vaka tespit edilirken, salgın sebebiyle 24 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle eyalette toplam vaka sayısı bin 423'e, ölü sayısı 76'ya yükseldi. 44 kişinin ise tedavi edildiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre ise, Çin genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken, doğrulanan vaka sayısının 2 bin 500'ün üzerinde olduğu bildirildi.

ABD'de 3 kişide daha koronavirüs vakası tespit edildi: Toplam vaka sayısı 5 oldu

Öte yandan, ABD'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kaliforniya ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.