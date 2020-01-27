Azeri öğrenciler Türkiye’deki deprem bölgesinden tahliye edildi

Sputnik’e konuşan Azerbaycan Bakanları Kurulu Basın Sözcüsü İbrahim Mamedov, Türkiye’deki deprem bölgesinden tahliye edilen Azeri öğrencilerin Nahçıvan’dan uçakla başkent Bakü’ye ulaştırıldıklarını belirtti.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Sputnik’e daha önce yaptığı açıklamada Devlet Başkanı İlham Aliyev’in öğrencilerin Türkiye’deki deprem bölgesinden tahliye edilmesi için talimat verdiğini aktarmıştı.
Mamedov, “Öğrencileri taşıyan uçak Bakü’deki Haydar Aliyev Havalimanı'na inmiş bulunuyor” ifadelerini kullandı.
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