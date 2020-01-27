Avustralya'da 60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Queensland eyaletinin Hervey Bay kentindeki bir otelde "Avustralya Günü" etkinlikleri kapsamında, "lamington" adı verilen çikolata sosu ve hindistan ceviziyle kaplanmış keki belirli bir sürede en çok yeme yarışması düzenlendi.

Hotel staff have been offered counselling after a woman died during a lamington eating contest yesterday. It's believed the woman in her 60s suffered a seizure after choking on the cake at The Beach House Hotel. https://t.co/kDhhmxDYB0 @MiaJKnight #7NEWS pic.twitter.com/uuJp7dwxQi — 7NEWS Wide Bay (@7NewsWideBay) January 27, 2020

​Yarışmacılardan 60 yaşındaki kadın, kek yerken fenalaştı.

Witnesses said the woman had crammed one of the cakes into her mouth when she appeared to get into difficultieshttps://t.co/CbEH4A7rG3 — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) January 27, 2020

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Olay yerinde kalp masajı yapılan kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Otel yönetiminden sosyal medyada yapılan açıklamada, yaşamını yitiren kadının ailesi ve arkadaşlarına taziye dilekleri iletildi.

Ülkede her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü'nde kek, tart ve sosisli sandviç gibi yiyecekleri yeme yarışmaları yapılıyor.