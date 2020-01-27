Afganistan'da uçak düştü

Afganistan'n Herat kentinden başkent Kabil'e giden uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi. Yerel medya uçağın devlet tarafından işletilen Ariana Havayolları'na ait olduğunu ve uçakta 83 kişi bulunduğunu aktardı. Ancak yerel yetkililer uçağın yolcu uçağı mı yoksa askeri bir uçak mı olduğunu henüz doğrulamadı. Ariana Havayolları'nın CEO'su da uçaklarından herhangi birinin düştüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Can kaybı ya da yaralılara dair bir bilgi de verilmedi.

Gazni Valisinin sözcüsü Aref Noori, "(Yerel saatle) 13.10 sularında Deh Yak bölgesine bir uçak düştü. Uçağın yandığı ve köylülerin alevleri söndürmeye çalıştığı aktarıldı. Askeri ya da ticari bir uçak olup olmadığını hâlâ bilmiyoruz" açıklamasınında bulundu.

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