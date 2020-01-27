Koronavirüs krizi büyüyor: Vakalar arttı, ülkeler teyakkuzda

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Kanada vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Kamboçya da ilk vakayı onayladı.

genelinde 82 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 835 kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor.

Güneydoğu Asya'da yer alan Kamboçya'da ilk koronavirüs vakası, sağlık bakanlığı tarafından onaylandı.

Kanada ise vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya ve son olarak Kamboçya, buralarda virüsü taşıyan vakaların olduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD ve Avustralya'ya da sıçradı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli hastalığın' görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.