Çin'deki koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 100'e ulaştı

Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletindeki yeni tip koronavirüs nedeniyle 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgedeki kayıtlı vaka sayısının 2 bin 714'e yükseldiğini bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip ölümcül koronavirüs yayılımını sürdürüyor.

Hubey eyaleti yetkilileri son yaptığı açıklamada bölgede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığını ve kayıtlı vaka sayısının kayıtlı vaka sayısının 2 bin 714'e yükseldiğini belirtti.

Açıklamada ölümlerin 85'nin Vuhan kentinde yaşandığı kaydedilirken, tespit edilen bin 590 vakanın yine aynı kentte yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan Çin Ulusal Göç İdaresi'nin insanları yeni koronavirüsün sınır ötesi yayılımını önlemek için denizaşırı seyahat zamanlamasını yeniden gözden geçirmeye çağırdığı bildirildi.

Hubey eyaleti yetkilileri dün 24'ü ölümcül olmak üzere bin 291 vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

Ülke genelinde meydana gelen ölümlere ilişkin son bilgiler kamuoyuyla paylaşılmasa da çeşitli tahminler 106 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül koronavirüsün küresel risk derecesini dün 'orta'dan 'yüksek'e çıkarmıştı.