Endonezya Açe'de kadın kırbaç ekibi kuruldu

Endonezya'nın Açe kentinde evlilik dışı cinsel birliktelik yaşamak yasak. Şeriat kurallarına göre bunun karşılığı kamış sapı ile kırbaçlanmak.

Kentte artık kadınların cezalarını yerine getirmek için kadın kırbaç ekibi bulunuyor. Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi ilk kadın kırbaç takımını kurmanın yıllar aldığını belirtti.

Ekipte 8 şeriat memuru kadın görev alıyor. Kadınların göreve başlamadan önce kırbaçlamak üzerine eğitim aldığı ifade edildi.

Kadın suçluların kadınlar tarafından kırbaçlanma nedeni olarak şeriat yetkilileri İslam yasalarını gösteriyor.

Ekibin tanıtımı evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumun cezalandırıldığı sırada yapıldı. Kadın mahkumu kırbaçlayan şeriat memuru için Açe Şeriat Polis Şefi Zakwan AFP haber ajansına "Bence iyi iş çıkardı. Güzel bir tekniği var" yorumunu yaptı.

VIDEO: 🇮🇩 A masked woman nervously approaches her target, shuffles into position and unleashes a flurry of lashes -- proving herself as the newest member of the first female flogging squad in #Aceh province, the only region in Indonesia that imposes Islamic law pic.twitter.com/uGA1u7KLj9 — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

​Zakwan şeriat memurlarının kimliğini kendi güvenlikleri için gizlemek adına yüzleri kapalı, vücutlarını tamamen örten kahverengi giysiler kullanıldığını söyledi.

'Merhamet yok'

Şeriat Polis Şefi Zakwan, kırbaç cezasıyla ilgili "Onlara rollerini daha iyi anlamaları için yaptığımız şey bir nevi telkin. Allah'ın kurallarını çiğneyenler için merhamet yok" ifadesini kullandı.

Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi ise 'Amacımız onların canını yakmak değil. Burada en önemli nokta izleyiciler önünde utanmaları ve bir daha yapmamaları için onları teşvik etmek" dedi.

Açe'de şeriat kuralları gereği evlilik öncesi cinsel birliktelik, eşcinsellik, alkol, kumar gibi suçların cezası kırbaçlanmak.

Yaklaşık 220.000 kişilik bir şehir olan Banda Açe'de şeriat polisi, gece gündüz üç vardiya halinde sokaklarda devriye geziyor. Son devriyelerden birinde sahilde birbirine yakın oturan bir çift yakalandı. Kırbaç cezasından kıl payı kurtulan çift kınama cezası aldı.

Avukatlar, birçok insanın dini yasayı çiğnediği zaman hapis cezası yerine acı da verse kırbaçlamayı tercih ettiğini belirtiyor.