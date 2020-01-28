Kayıt
21:57 28 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Endonezya Açe

    Endonezya Açe'de kadın kırbaç ekibi kuruldu

    © AFP 2019 /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 411
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104127/51/1041275145.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202001281041275175-endonezya-acede-kadin-kirbac-ekibi-kuruldu/

    Şeriat kurallarııyla yönetilen Endonezya'nın Açe kentinde kadın hükümlülerin cezalandırılması için kurulan kadınlardan oluşan kırbaç ekibi uygulama yapılarak tanıtıldı.

    Endonezya'nın Açe kentinde evlilik dışı cinsel birliktelik yaşamak yasak. Şeriat kurallarına göre bunun karşılığı kamış sapı ile kırbaçlanmak.

    Kentte artık kadınların cezalarını yerine getirmek için kadın kırbaç ekibi bulunuyor. Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi ilk kadın kırbaç takımını kurmanın yıllar aldığını belirtti.

    Ekipte 8 şeriat memuru kadın görev alıyor. Kadınların göreve başlamadan önce kırbaçlamak üzerine eğitim aldığı ifade edildi.
    Kadın suçluların kadınlar tarafından kırbaçlanma nedeni olarak şeriat yetkilileri İslam yasalarını gösteriyor.

    Ekibin tanıtımı evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumun cezalandırıldığı sırada yapıldı. Kadın mahkumu kırbaçlayan şeriat memuru için Açe Şeriat Polis Şefi Zakwan AFP haber ajansına "Bence iyi iş çıkardı. Güzel bir tekniği var" yorumunu yaptı.

    ​Zakwan şeriat memurlarının kimliğini kendi güvenlikleri için gizlemek adına yüzleri kapalı, vücutlarını tamamen örten kahverengi giysiler kullanıldığını söyledi.

    'Merhamet yok'

    Şeriat Polis Şefi Zakwan, kırbaç cezasıyla ilgili  "Onlara rollerini daha iyi anlamaları için yaptığımız şey bir nevi telkin. Allah'ın kurallarını çiğneyenler için merhamet yok" ifadesini kullandı.

    Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi  ise 'Amacımız onların canını yakmak değil. Burada en önemli nokta izleyiciler önünde utanmaları ve bir daha yapmamaları için onları teşvik etmek" dedi.

    Açe'de şeriat kuralları gereği evlilik öncesi cinsel birliktelik, eşcinsellik, alkol, kumar gibi suçların cezası kırbaçlanmak.

    Yaklaşık 220.000 kişilik bir şehir olan Banda Açe'de şeriat polisi, gece gündüz üç vardiya halinde sokaklarda devriye geziyor. Son devriyelerden birinde sahilde birbirine yakın oturan bir çift yakalandı. Kırbaç cezasından kıl payı kurtulan çift kınama cezası aldı.

    Avukatlar, birçok insanın dini yasayı çiğnediği zaman hapis cezası yerine acı da verse kırbaçlamayı tercih ettiğini belirtiyor.

     

    Etiketler:
    kırbaç cezası, kırbaç, Açe, Endonezya, Şeriat polisi, Şeriat, Zina
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ressam Okutan’ın Aleksandr Puşkin’in Kars ve Erzurum yolculuklarından esinlenerek yaptığı özgün tablo ve desenlerinin oluşturduğu Erzurum ve Kars - Rus Şairin Türk Masalı sergisinin asıl amacı, mimari ve kültürel zenginliğiyle bilinen Türkiye'nin bu bölgesini tanıtmak.
    Ünlü şair Puşkin'in Erzurum ve Kars yolculuğunu anlatan resim sergisi Moskova'da açılacak
    Karikatür
    Der Spiegel 'Auschwitz'i ABD kurtardı' dediği için özür diledi
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet