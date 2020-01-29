Hindistan Başbakanı: Savaş çıkarsa Pakistan'ı 12 günde yeneriz

Keşmir'e özerklik veren özel statüyü ağustos ayında iptal ettiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yüzden aralarında savaş rüzgarlarının estiği Pakistan'a "Sizi yenmemiz için 12 gün yeter" mesajıyla meydan okudu.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin gençlik kolunun düzenlediği törende konuşan Başbakan Narendra Modi, Pakistan'a atıfla "Komşumuzun bize karşı üç savaş kaybettiğini biliyoruz" dedi.

"Silahlı kuvvetlerimizin onları yenmesine 10-12 gün yeter" diye devam eden Hindu milliyetçisi lider , "On yıllardır Hindistan'a karşı vekalet savaşları yürütüyorlar. Bu yüzden binlerce sivil ve askeri personelin can kayıplarından sorumlular" suçlamasında bulundu.

Hindistan ile Pakistan'ın ayrılmasından beri iki ülke arasında paylaşılamayan Keşmir için "Hindistan'ın tacındaki mücevher" ifadesini kullanan Modi, "Keşmir halkını uzun yıllardır çektikleri sefaletten kurtarmak bizim görevimizdi" dedi.

Başbakan, Hindistan'ın Şubat 2019'da Pakistan toprakları içindeki bir 'terör kampına' hava saldırısı düzenlemesine atıfla şunları söyledi:

"Çok nutuk atılırdı, ama silahlı kuvvetlerimizin her eyleme geçme talebi reddedilirdi. Bugünse genç düşünüş var, ülke genç düşünüşle ilerliyor. Dolayısıyla nokta atışı yapıyor ve inlerine girip teröristlere derslerini veriyoruz."

Britanya'dan 1947'de bağımsızlığı kazandıkları gibi ayrılan iki ülke 1947-48, 1965 ve 1971'de üç kez savaştı, bunların ikisi Keşmir içindi.

Son olarak ağustosta Modi'nin talebiyle Hindistan parlamentosu, Keşmir'in 70 yıllık özel statüsünü iptal etti.

Bunu, aralık ayında, komşu ülkelerden gelen Müslümanlar dışındaki 6 farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan karar takip etti.