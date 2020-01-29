Çin'de salgınla birlikte fırsatçılık da yayılıyor: Maskeye 6 kat fiyat biçtiler

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak onlarca kente yayılan ve binlerce kişiyi etkileyen yeni koronavirüs salgını, fırsatçıları da harekete geçirdi.

Pekin’de bir eczane normalde 143 yuana (yaklaşık 120 TL) satılan bir kutu koruyucu yüz maskesi için altı katı daha fazla bir fiyat biçerek 850 yuandan (yaklaşık 725 TL) satışa çıkardı. Belediye yetkilileri yaptıkları incelemenin ardından eczaneyi 3 milyon yuan (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) para cezasına çarptırdı.

Yetkililer son bir haftada bu tarz ‘şüpheli’ 31 olayı incelediklerini belirtti.

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.

Koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

Toplu taşımanın yanı sıra eğitim, ticari ve kamu hizmetleri, kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatıldı.