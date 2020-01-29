Çin Dışişleri’nden 'Yüzyılın Anlaşması' yorumu: Bütün planlar Filistin sorununa 'adil çözüm' niteliğinde olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Filistin sorunu için her türlü çözüm planlarının, başta Filistin olmak üzere tüm ilgili tarafların görüş ve fikirlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adını koyduğu Ortadoğu Barış Planı’nı değerlendiren Hua Chunying, “İlgili haberler Çin tarafının ilgisini çekti, halihazırda detayları inceliyoruz. Çin her zaman Filistin sorununun çözümüne Birleşmiş Milletler’in (BM) ilgili kararlarının yanı sıra, ‘iki halk için iki devlet’ ve ‘barış karşılığında toprak’ ilkeleri dahil uluslararası toplumda geniş kabul gören uluslararası anlaşmaların zemin oluşturması gerektiğini savunmuştur. Bu konuda uluslararası toplumun fikir birliğine uyulması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Filistin sorununun çözümüne yönelik herhangi bir plan, ana tarafların özellikle Filistin’in görüşlerini ve tutumunu dikkate almalı” diye kaydeden Çinli diplomat, barış planının eşit diyalog ve müzakere yoluyla anlaşmaya ulaşması ve bir an önce kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Trump'ın tek taraflı 'barış planı'

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için 'son şans' olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı 'İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım' şeklinde nitelendirmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. Netanyahu, toplantıda yer alan Arap ülkelerinin büyükelçilerine teşekkür etmişti.