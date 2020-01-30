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01:33 30 Ocak 2020
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    Google, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatıyor

    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
    Asya & Pasifik
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    Google'ın, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirildi.

    İnsandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs salgını ivme kazanırken Google, Çin'deki operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

    Bir şirket sözcüsü tarafından The Verge'e yapılan açıklamada, koronavirüs salgının hızla yayılması nedeniyle Çin'deki tüm ofislerin kapatılacağı bildirildi.

    Google'ın, ayrıca Hong Kong ve Tayvan'daki ofislerinin de katılacağı bilgisi verildi.

    Diğer yandan Çin'deki ofisler, yeni yıl tatili nedeniyle halihazırda kapalı bulunuyor ve şirketin, ülkede 4 ofisi yer alıyor. Google sözcüsü, kararın ABD hükümetinin tavsiyesi doğrultusunda alındığını belirtti.

    Çin'deki personellere 'eve dönün' tavsiyesi

    Öte yandan Google, Çin'deki çalışanlarına ve onların yakın zamanda Çin'i ziyaret eden yakınlarına en kısa sürede evlerine dönmelerini tavsiye etti.

    Şirket, bu çalışanlara Çin'den ayrılmalarını takiben ilk 2 hafta evden çalışmaları önerisinde bulundu.

    Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

    Çin'de koronovirüs salgınının merkezi Hubey eyaletine komşu köyler, yolları kapatıp kontrol noktaları kuruyor.
    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    Çin'deki salgının merkezinden kaçanlara karşı komşu köyler yolları kapattı, kontrol noktaları ve devriyeler oluşturdu
    Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

    Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

    Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

    Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

    İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

    Etiketler:
    Hong Kong, Tayvan, ofis, Çin, Salgın, Koronavirüs, Google
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