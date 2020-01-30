Koronavirüs salgını: Çin'in Hubey eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılıyor.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, eyalette meydana gelen ölümlerin sayısı 29 Ocak sonu itibariyle 37'den 162'ye yükseldi.

BREAKING: Coronavirus death toll rises to 162 — The Spectator Index (@spectatorindex) January 29, 2020

​Komisyon, 1.032 yeni vakanın daha tespit edildiği ve vaka sayısının 4.586'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.