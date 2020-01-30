Bermuda Şeytan Üçgeni’nde kaybolan gemi 100 yıl sonra bulundu

Bir grup deniz arkeoloğunun, Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgede, yaklaşık 100 yıl önce kaybolan bir geminin enkazını bulduğu belirtildi.

Fox News’un haberine göre, SS Cotopaxi ticari gemisi, 29 Kasım 1925 tarihinde Küba’nın başkenti Havana’ya gitmek üzere Güney Carolina’daki Charleston limanından ayrıldı. Bir süre sonra gemi, mürettebatıyla birlikte kayboldu. SS Cotopaxi için yapılan arama çalışmaları, Science Channel televizyonunun “Batık Sırları” adlı dizinin ilk bölümüne konu oldu.

Science Channel, “SS Cotopaxi gemisinin sigorta aracılarına ait kayıtların incelenmesi, daha önce bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarmaya yardımcı oldu: gemi, 1 Aralık 1925’te, yani Charleston limanından çıktıktan 2 gün sonra imdat sinyalleri gönderdi” diye açıkladı.

Araştırmacılar, bu bilgiye dayanarak, 35 yıl önce Florida Eyaleti’nin St. Augustine şehri açıklarında bulunan geminin SS Cotopaxi olduğu fikri ortaya attı.

Science Channel’in resmi açıklamasında, “Değerlendirmeler yaptıktan ve tüm delilleri inceledikten sonra SS Cotopaxi’nin son sığınağını bulduğumuz sonucuna vardık” dendi.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu’nun batısında Florida, Bermuda adaları ve Porto Riko arasında yer alan bölgeye verilen ad. Bölgedeki gizemli anormallikler yüzünden burada sıkça gemi ve uçakların kaybolduğuna inanılıyor.