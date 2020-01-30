35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek

Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı Koca Yusuf operasyonuyla tahliye edilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler uçaktan inince de 14 gün karantinada kalacak.

Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı.

Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşlar için Çin hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı. Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göre şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan'daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımza kadar herkes özel bir kayafet giyecek. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onlan getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."

Uçakta sıkı kurallar

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü'nü de Vuhan'a özel olmak kaydıyla güncelledi. Uçağa gelmeden önce, tahliye edilecek kişilerden sağlıklı olduğuna dair (zorunlu kullanması gereken ilaçlar dahil) beyan alınacak. Vuhan Havalimanı'nda mümkün olursa bu kişiler ayrı bir alanda enfeksiyon hastalıkları uzmanınca muayene edilerek uçağa giriş yapacak.

Herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendikçe değiştirilecek. Dönüş yolculuğunda paketli gıda, tek kullanımlık içecekler her kişiye ayrı pakette verilecek ve atıklar her bir kişi tarafından ayrı büzgülü çöp poşetine konulacak. Aynı anda birden fazla kişinin maskesini çıkartarak yemek yemesine veya sıvı alımına izin verilmeyecek.