Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 213'e yükseldi

Çinli yetkililer, Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e ulaştığını ve tespit edilen vaka sayısının 9.692 olduğunu bildirdi.

Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen ölümcül koronavirüse ilişkin verileri güncelledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 213 olarak güncelledi.

Yapılan açıklamada, şimdiye dek ülkenin 31 eyaletinde tespit edilen vaka sayısının ise 9.692 olduğu bilgisi verildi.

Komisyon ayrıca virüsten etkilenen 1.527 kişinin durumunun kritik olduğunu ve 171 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Çin'i Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, gazetecilere verdiği demeçte Pekin'in virüse tedavi geliştirme konusunda ilerleme kaydettiğini ve Çinli uzmanların 130'dan fazla kişiyi başarılı bir şekilde tedavi edebildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, dün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Çin'de bulunan tüm diplomatik personellerini ve ailelerini çekme kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.