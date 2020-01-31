'Son 20 yılın en kötü felaketi': Avustralya'da başkent bölgesinde acil durum ilan edildi

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan ve son 20 yılın en kötü felaketi olarak kayıtlara geçen yangınlar nedeniyle başkent bölgesinde acil durum ilan edildi.

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) yetkilileri, eylülden bu yana devam eden yangınlar nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildiğini duyurdu. Başkent Canberra'nın banliyölerinde yaşayan halka, olası tahliyelere karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.

İtfaiye görevlilerine ekstra kaynak ve yetki sağlayan acil durumun ‘Canberra risk altında olduğu sürece’ devam edeceği kaydedildi.

Eyaletin Başbakanı, “ACT, 2003'teki yıkıcı yangınlardan bu yana en kötü orman yangını tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. ACT hükümeti için şu anda yangın tehdidinden daha öncelikli bir hiçbir şey yok” dedi.

Bölgede sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığını ve şiddetli rüzgârların da alevleri körüklediğini belirten Barr, bu nedenle yangınların ‘kontrol edilemez hale gelebileceğini’ söyledi. Barr, ACT'deki en büyük yangının, Canberra'daki parlamento binasına 20 dakikalık bir mesafede bulunan Tuggeranong bölgesinde etkili olduğuna dikkati çekti.

2003’teki yangınlar nedeniyle Canberra'da dört kişi yaşamını yitirmiş, 500 kişi yaralanmış ve 470 ev zarar görmüştü.

Eylülden bu yana devam eden yangınlarda ise en az 33 kişi öldü, binlerce ev kullanılamaz hale geldi. 11 milyon hektardan fazla bir alan da kül oldu.