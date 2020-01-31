Hindistan'da 23 çocuk rehine, polis operasyonuyla kurtarıldı

Hindistan'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk, 10 saatin sonunda polis operasyonuyla kurtarıldı.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, çocuklardan oluşan 23 rehineyi evinde tutan adamın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Zanlının polisin pazarlık teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Uttar Pradeş eyaletindeki Farrukhabad köyünde eve yapılan baskın sonrası konuşan yetkililer, silah zoruyla tutulan rehinelerin artık güvende olduğunu söyledi.

Öldürülen zanlının daha önce cinayet suçundan müebbet hapse mahkum edildiği ve şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonunda ikisi polis üç kişi yaralandı.

Yetkililerden biri, bir grup köylünün kuşatma sonrası çocukların bulunduğu evi taşladığını ve zanlının eşine saldırdığını söyledi. Ağır yaralanan kadının, cuma günü sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Zanlının, kadın ve çocuk rehineleri kızı için doğum günü partisi düzenlediğini söyleyerek evine davet ettiği, sonrasında onları alıkoyduğu belirtildi.