Türkiye vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı: Tahliyenin birkaç saat içerisinde tamamlanması bekleniyor

Çin'de patlak veren yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkede bulunan Türkiye vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla gönderilen uçak Vuhan'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, "Uçaktaki personel kontrolünde tahliye işlemi başlayacak" açıklamasında bulundu. Büyükelçi Önen ise "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

© AA / MSB Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşları Türkiye'ye getirecek uçağın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı

Büyükelçi Önen ise "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." ifadelerini kullandı.

Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak. pic.twitter.com/YM6u6FGYX1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2020

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