Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 249'a yükseldi

Çin'in Hubey eyaleti sağlık komisyonu, insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 249'a yükseldiğini açıkladı.

İnsandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü olan Çin'in Hubey eyaletindeki yetkililer, virüs nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 31 Ocak itibariyle koronavirüse bağlı ölümlerin 249'a ulaştığı kaydedildi.

Komisyon, ayrıca 1.347 yeni vakanın tespit edildiğini ve eyalette tespit edilen toplam vaka saysının da 7.153'e çıktığını bildirdi.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı 'Vuhan virüsü' diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, İsveç ve İspanya'ya da sıçramıştı.