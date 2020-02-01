Çin'den ABD'li bakanların açıklamalarına tepki: Dost kara günde belli olur

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in zor bir dönemden geçtiği şu günlerde, ABD üst düzey yetkililerinden gelen eylem ve açıklamaların son derece kötü niyetli ve zamansız olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ortaya çıkan terör tehdidinin azaldığını, yeni dönemde asıl tehdidin Çin Komünist Partisi olduğunu söylemişti.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Çin’deki koronovirüs salgınının, istihdamın ABD’ye geri dönmesini sağlayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4. kademeye yükseltti, vatandaşlarından bu ülkeye seyahatleri ertelemesini istedi.

Hua Chunying’in yazılı açıklamasında, "Dost kara günde belli olur. Birçok ülke birçok şekilde, salgına karşı mücadelede Çin’e yardım ve destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Diğerlerle kıyaslandığında ABD’nin eylemleri ve açıklamaları yanlış ve zamansız. Dünya Sağlık Örgütü, seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlem almayı tavsiye etmedi, ama ABD aksini yaptı, çok kötü başladılar, bu gerçekten de son derece kötü niyetli davranış" ifadelerine yer verildi.

Çin halkının tüm var gücüyle salgına karşı mücadele ettiğini, Çin hükümetinin açık, şeffaf, sorumlu bir duruş alarak uluslararası toplumu bilgilendirdiğini, verilerini paylaştığını söyleyen Hua, "Zorluklar güçlendirir. Çin halkı büyük işler başarmaya kadir. Büyük Çin halkının, Komünist Partisi yönetimi altında, Çin’e özgü sosyalizmin üstünlükleri sayesinde ve uluslararası topluluğun büyük desteği ile kesinlikle salgına karşı bu savaşı kazanacağından ve zorlukların üstesinden gelebileceğinden tamamen eminiz" dedi.