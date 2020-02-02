Çin'de salgının başladığı Vuhan'a askeri sağlık personeli sevk edildi

Çin'in farklı bölgelerinden kalkan sekiz askeri kargo uçağı koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine 1400 sağlık personelinin yanı sıra tıbbi malzeme nakletti. Öte yandan salgınla mücadelede ihmalden dolayı 6 yetkili görevden alındı.

2019-nCoV adı verilen koronavirüsten etkilenenlerin sayısı giderek artarken Çin, salgınla mücadele için tedbirleri artırıyor.

The Paper gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkanlığını yürüttüğü ve ülkenin en üst düzey askeri komuta mekanizması olan Merkezi Askeri Komisyonun onayıyla, askeri uçaklar Vuhan’a sağlık personeli ve tıbbi malzeme götürdü.

Liaoning eyaletindeki Şınyang, Gansu eyaletindeki Lancou, Yünnan eyaletindeki Nanjing ve Guangdong eyaletindeki Guangcou kentinden yola çıkan uçaklar Vuhan’daki Tienhı Havalimanı’na iniş yaptı.

Askeri sağlık personellerinin, salgın altındaki kente bir haftada inşa edilen bin yataklı Huoşınşan Hastanesinde hizmet vereceği, personelin yarından itibaren görevlerine başlayacağı kaydedildi.

337 yetkili ihmalle suçlandı, altısı görevden alındı

Öte yandan Çin basınındaki haberlere göre, yeni koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde bulunan Huanggang kentindehükümet yetkilisinin salgınla mücadelede ihmalleri bulundukları gerekçesiyle cezalandırıldığı bildirildi.

Bunlardan altısının görevinden alındığı belirtilirken, diğerlerine ne tür cezalar verildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke geneline yayılan salgında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktığı belirtildi.

Son günlerde hızla yayılması ve can kaybının yükselmesine neden olan yeni koronavirüs, şiddetli akut solunum yolu sendormunun (SARS) virüs bulaşma vakasının dünya genelindeki sayısını geride bırakmış durumda.

Merkez Bankası destek verecek

Ayrıca Çin'in Merkez Bankası (PBoC) bazı yerel bankalara, salgından etkilenen şirketlerin finansman ihtiyacı için 300 milyar yuan (yaklaşık 43 milyar dolar) destek verileceğini açıkladı.

PBoC ayrıca bankalara özellikle küçük işletmelerden alacaklarını hemen istememeleri ve faiz oranlarını yükseltmemelerini tavsiye etti.

Diğer yandan Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Sao Yü, yaptığı bir açıklamada, koronavirüs salgının ülkenin finans piyasasındaki etkisinin kısa dönemli ve geçici olacağını dile getirdi.