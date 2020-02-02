Çin: Lösemi hastasını kızını tedaviye götüren anne, kontrol noktasını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

2019-nCoV adı verilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 60 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Çin'de yürek burkan anlar da yaşanıyor.

Bubnlardan biri, salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında yaşandı. Reuters haber ajansı muhabirlerinin kameralarına yansıyan bu anlarda, lösemi hastası kızını, Hubey'den Jiujiang'daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu.

© REUTERS / Thomas Peter Lösemi tedavisi için Jiujiang'a gitmek isteyen anne-kız Hubey'deki kontrol noktasında durduruldu.

Geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken; bölgeden çıkması için yetkililere yalvarırken görüntülendi.

© REUTERS / Thomas Peter Bölgeden çıkmasına izin verilmeyen anne gözyaşlarına boğuldu.

Kadın ve kızı, görevlilerin kendisine geçiş izni vermeleri için uzun süre bekledi. Uzun süren bekleyişten ve yapılan kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang'a geçmesine izin verildi.

© REUTERS / THOMAS PETER Uzun süren bekleyişten sonra, anne-kız için ambulans çağrıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke geneline yayılan salgında ölü sayısı 304'e, tespit edilen vaka sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

Hastalık nedeniyle Çin dışındaki ilk ölüm de Filipinler'de yaşandı.