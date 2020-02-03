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11:20 03 Şubat 2020
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    Koronavirüsle mücadele: Çin'de sadece 10 günde inşa edilen hastane ilk hastalarını kabul etti

    © AFP 2019 / STR
    Asya & Pasifik
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    Çin’de koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine inşasına başlanan ve sadece 10 günde tamamlanan yeni hastane ilk hastalarını kabul etmeye başladı.

    Salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde işçilerin aralıksız çalışması sonucu rekor sürede inşa edilebilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi kapılarını açtı.

    Devlet medyasının aktardığına göre ilk hastalar tesise giriş yaptı. Ancak hastaların kimliklerine ya da sağlık durumlarına dair detay verilmedi.

    Virüse karşı yüksek güvenlik önlemleri alan 7 bin kişilik bir inşaat ekibi tarafından tamamlanan hastanede 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor. Odalarla koridoru birbirine bağlayan çift taraflı kabinler, sağlık ekiplerinin odaya girmeden ilaç, maske gibi malzemeleri iletmesine olanak sağlayacak.

    Hastane ayrıca özel bir havalandırma sistemine ve dışarıdan uzmanlarla iletişim kurmaya yarayacak bir video sistemine sahip.

    Robotlar da görev yapacak

    The Paper adlı gazetenin aktardığına göre hastanede özel ‘tıbbi robotlar’ da görev yapacak. Bu robotların ilaç verme, test örnekleri taşıma gibi görevleri yürüteceği  belirtiliyor.

    Çin yönetimi Vuhan’a 1400 kişilik bir sağlık ekibi sevk etmişti. Ekipteki askeri doktorların ve hemşirelerin bir kısmının, SARS ve diğer salgınlarla mücadele konusunda deneyim sahibi oldukları vurgulanmıştı.

    • 23 Ocak'ta başlanan Huoshenshan Hastanesi inşaatında, 7 bin kişi neredeyse aralıksız çalıştı.
      © AFP 2019 / STR
    • Çin, Vuhan’daki ahstaneye 1400 kişilik bir sağlık ekibi sevk etti.
      © AFP 2019 / STR
    • 60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor ve 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.
      © AFP 2019 / STR
    • Huoshenshan Hastanesi'ndeki odalarla koridor arasında bulunan bu çift taraflı kabinler, sağlık ekiplerinin odaya girmeden ilaç, maske gibi malzemeleri iletmesine olanak sağlayacak.
      © AFP 2019 / STR
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    © AFP 2019 / STR
    23 Ocak'ta başlanan Huoshenshan Hastanesi inşaatında, 7 bin kişi neredeyse aralıksız çalıştı.

    İkinci tesis yolda

    Çinli yetkililer 1500 yatak kapasiteli başka bir tesisin daha inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

    Çinli yetkililer, bir salgın karşısında çok kısa sürede tamamen o alanda uzmanlaştırılmış sağlık tesisleri inşa etmeleriyle gündeme geliyor. 2003 yılındaki akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınında da bu kez Pekin’de sadece bir haftada bir hastane inşa edilmişti.

    SARS’ı geride bıraktı

    Dışarıdan ulaşımın tamamen kesildiği Vuhan’da yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında tutuluyor. Şu ana kadar koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 361’e ulaştı, böylece SARS salgınındaki ölü sayısını aştı. En az 17 bin 200 kişinin de virüsten etkilendiği belirtildi.

    Etiketler:
    Huoshenshan Hastanesi, Tecrit, Karantina, Vuhan, hasta, Hastane, Salgın, Çin, Koronavirüs
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