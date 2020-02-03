Hindistan’da üçüncü koronavirüsü vakası

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü vakaları her geçen gün artarken, Hindistan’ın güneyindeki Kerala kentinde üçüncü korona virüsü vakasına rastlandı. Hintli yetkililer, tıp öğrencisi olduğu öğrenilen hastanın virüsün çıkış noktası olan Wuhan’a seyahat ettiğini belirtti. Sağlık yetkilileri tıp öğrencisinin karantinaya alındığını belirtirken, durumunun stabil olduğunu bildirdi. Korona virüsüne rastlanan diğer 2 vaka da Kerala’nın farklı bölgelerinde yaşayan öğrencilerdi.

Third positive case of Novel #Coronavirus patient has been reported in #Kerala. The patient has travel history from Wuhan in #China



Details here: https://t.co/dOTZ1DBan5 pic.twitter.com/N2R51RPSCB — PIB India (@PIB_India) February 3, 2020

Çin’e seyahat eden toplamda bin 999 kişi gözetim altında tutulurken, bu kişilerden 75’i karantina altına alındı. Kentte 104 kişiye yapılan test sonuçlarından şu ana kadar 3’ünde korona virüsüne rastlandığı bildirildi.