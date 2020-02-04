Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 426'ya yükseldi

Çin'de Hubey eyaleti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, ilk olarak Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse bağlı ölümlerin ülke genelinde 426'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, eyalette 64 yeni can kaybının meydana geldiği ve 2 bin 300 yeni vakanın tespit edildiği vurgulandı.

Böylelikle dünya genelindeki toplam vaka sayısı da 19 bin 345'e yükseldi.

Bununla birlikte yaklaşık 2 bin hastanın durumunun kritik olduğu bilgisi verilen açıklamada, 400 kadar hastanın tedavi edildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.