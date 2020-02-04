Koronavirüs kumarhaneleri de vurdu: Dünyanın en büyük merkezi 2 hafta boyunca kapanıyor

Çin’de dünyanın en büyük kumar merkezi olan Macau, gazino işletmecilerinden koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm faaliyetlerini iki hafta boyunca askıya almalarını istedi.

Çin'de ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ülkedeki kumar sektörünü de vurdu.

Eski Portekiz kolonisi olan Macau Özel İdari Bölgesi'nin başkanı Ho Iat Seng, bölgede 10 koronavirüs vakasının tespit edilmesi, girişi ve çıkışlardaki kısıtlamanın açıklanmasının ardından gazinolardaki faaliyetlerin 2 hafta boyunca askıya alınmasını istediklerini söyledi.

Kumarhane sahipleriyle işletmelerini kapatma konusunu ele alacaklarını belirten Ho, kararın ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili detay vermedi.

Öte yandan, şehirde yaşayanlardan dışarıda maske takmaları ve mümkün olduğu kadar evde kalmaları da tavsiye edildi.