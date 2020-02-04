Güney Kore'de 16. koronavirüs vakası tespit edildi

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip koronavirüs yayılmayı sürdürürken, Güney Kore'de 16. vakanın tespit edildiği bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak çeşitli ülkelere yayılan koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede 16. koronavirüs vakasının tespit edildiğini doğruladı.

16. hastanın 42 yaşında Güney Koreli bir kadın olduğu ve Tayland’ı ziyaretinin ardından 19 Ocak’ta döndüğü Güney Kore’de bir hafta sonra ateşlenmesinin ardından test örneklerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bin 300 kişi karantinaya alınacak

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, korona virüsü taşıdığı doğrulanan hastalarla temas eden bin 300'den fazla kişinin evde iki hafta boyunca karantinaya alınacağını söyledi.

Durumun ciddiyetinin kavranması gerektiğini belirten yetkililer, ev karantinasına uymayanların ise 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e, ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471’e yükseldiği açıklandı.

Öte yandan 20’den fazla ülkeye yayılan salgın nedeniyle 46 hava yolu şirketi Çin’e yapılacak ve Çin’den gelecek uçuşlarını askıya aldı.