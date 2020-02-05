Çin'den tahliye edilen 243 Avustralyalı karantina altına alındı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Avustralya 243 vatandaşını Çin'den tahliye etti.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs nedeniyle, Çin’den tahliyeler devam ediyor.

Avustralya da Çin’den vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına katılarak, 243 vatandaşını ülkeye geri getirdi. Özel bir hava yolu şirketine ait bir uçakla ülkenin turistik adası Noel Adası’nda kurulan karantina merkezine getirilen kişilerde koronavirüs bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Uzman doktorlar tarafından gözetim altında tutulan 243 kişinin, 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vuhan'dan uçmakta olan tüm Avustralyalılar güvenli bir şekilde geldi. 241 kişi şimdi Christmas Adası'na transfer edildiler ve iyi bakılıyorlar. Hamile bir kadın ve eşi de ayrıca Perth'e transfer edildi ve orada tecrit altında tutuluyor" ifadelerine yer verdi.

All Australians who were on our flight out of Wuhan have arrived safely. 241 have now been transferred to Christmas Island and are being well looked after. A pregnant woman and her partner have been transferred to Perth and are in isolation there. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) February 4, 2020

100’den fazla Avustralyalı da Yeni Zelanda’ya tahliye ediliyor

Öte yandan, Hong Kong’da koronavirüs kaynaklı bir ölüm vakasının gerçekleşmesinin ardından Yeni Zelanda da Çin'in Vuhan şehrinden ve Hong Kong’tan tahliye çalışması başlatırken, 100’den fazla Avustralyalının da aynı uçakla Yeni Zelanda’nın Auckland şehrine getirileceği belirtildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, tahliye sürecinin başladığını ve Yeni Zelanda’dan hareket eden uçağın Vuhan ve Hong Kong’ta çalışmalarını tamamlayıp yarın gece geç saatte ülkeye iniş yapacağını kaydetti.