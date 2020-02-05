Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ölümler 479'a yükseldi

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs nedeniyle 65 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam ölü sayısının 479'a yükseldiği bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son veriler açıklandı.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eyalette 65 ölümün daha meydana geldiği ve toplam ölü sayısının 479'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının da 16 bin 678'e yükseldiği, bunların 8 bin 351'inin Vuhan kentinde bulunduğu ve 520 hastanın da tedavi edilerek taburcu edildiği bilgisi verildi.

Diğer yandan 4 Şubat'ta Hubey eyaletinde tespit edilen 3 bin 156 yeni vakanın bin 967'sinin Vuhan kentinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca 66 bin 764 kişinin de müşahede altında olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, dünya genelinde 20 bin 630 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.