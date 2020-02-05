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16:40 05 Şubat 2020
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    Çin basını salgın gölgesindeki halkın yüzünü güldürmeye çalışıyor: Termal kameralara gaz çıkarırken yakalananlar

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
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    Koronavirüs salgınıyla karantina altında ve endişeyle bekleyen Çinlilerin yüzünü güldürmek isteyen basın, termal kameralara gaz çıkarırken yakalanan insanların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

    Çin’de koronavirüs salgınıyla birlikte yayılan karamsar havayı biraz olsun dağıtmak isteyen basın, ülkenin dört bir yanında yapılan sıkı kontrollerden espri malzemesi çıkarmayı başardı.

    Devlete ait Global Times gazetesi, vücut ısısını ölçen termal kameralara gaz çıkarırken yakalanan insanların görüntülerinden oluşan bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Eğlenceli bir müzikle birlikte sunulan videoda çıkan gazlar kırmızı bir bulut halinde görünüyor. Hatta bir köpek bile gaz çıkarırken yakalandı.

    Global Times, “Gaz çıkarmadan yapamıyor musunuz? O zaman daha fazla uğraşın çünkü koronavirüs salgını nedeniyle havaalanlarına ve tren istasyonlarına yakın zamanda yerleştirilen kızılötesi ısı sensörleri her şeyi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    ‘Baharın eli kulağında, bu melankoli kaybolacak’

    Çin medyası bir süredir halka pozitif mesajlar vermeye çalışıyor.

    Bunlardan biri olan People’s Daily de Twitter’da sakin bir müzik eşliğinde bahar aylarından kalma bir video paylaştı. Mesajda, “Baharın eli kulağında, tüm bu melankoli ve hüsran güneş ışığının ve açık gökyüzünün altında kaybolacak” ifadelerine yer verildi.

    'Yine çiçekler açacak, yine noodlelar yenecek'

    Çin’in küresel televizyon ağı CGTN da salgının başladığı Vuhan kentinden bir video paylaştı ve insanların ‘sevgi ve sorumluluk hissettiği için şehirden ayrılmak istemediğini’ belirtti.

    Mesajda yapılan seslendirmede, “Şehrimi koronavirüs vurdu ama bunu atlatacağız. Herkes birleşti ve virüse karşı mücadele edeceğiz. Her şeyin normale döneceğine inanıyorum. Kiraz çiçekleri yeniden açacak, sokaklar yeniden dolacak ve insanlar restoranlarda kahvaltıda yine noodlelarını yiyecek” denildi.

    Etiketler:
    Gaz çıkarma, Termal kamera, Salgın, Koronavirüs
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