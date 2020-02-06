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11:32 06 Şubat 2020
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    Japonya'da karantinaya alınan gemide 10 yolcuda daha koronavirüs tespit edildi

    © AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (83)
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    Japonya’da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan cruise gemisinde bulunan 10 yolcuda daha virüs tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 20’ye yükseldi. Yolcuların kamaralarından çıkmadığı belirtiliyor.

    Japonya’nın başkenti Tokyo’nun güneyindeki Yokohama’da üç gündür karantina altında bulunan ‘Diamond Princess’ adlı lüks yolcu gemisinde bulunan 3711 kişide yapılan koronavirüs testlerinde vaka sayısı giderek yükseliyor. Dün tespit edilen 10 kişiye ek olarak bugün bir 10 kişide daha virüs tespit edildiği ve hastaların hastanelere götürüldüğü belirtildi.

    Virüs tespit edilen kişilerden dördünün Japonya vatandaşı olduğu, ayrıca ikişer ABD ve Kanada vatandaşı ve birer Yeni Zelanda ile Tayvan vatandaşının bulunduğu aktarıldı. Bu vakalarla birlikte Japonya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 45’e yükseldi.

    Yaklaşık 171 kişinin test sonuçlarını ise hâlâ bekleniyor.

    Geminin uğradığı limanlarda alarm verildi

    Öte yandan yaklaşık iki haftadır seyahatte olan lüks geminin uğradığı diğer limanlarda da salgın endişesi baş gösterdi. Geminin durakları arasında bulunan Japonya’nın Okinawa adası ile Tayvan’ın başkenti Taipei’de yetkililer alarma geçti.

    Okinawa adasında geminin uğradığı limanlardan olan Naha’daki bir sağlık görevlisi durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Tayvanlı yetkililerse yolcu gemilerinin limana girişini yasakladı.

    Yolculardan arasında bulunan ve Hong Kong’da gemiden ayrılan 80 yaşındaki bir adamda koronavirüs saptanmasının ardından gemi karantinaya alınmıştı.

    Çin’in Vuhan kentinden başlayan salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 563’e yükseldi, virüsün 28 binden fazla kişiye bulaştığı açıklandı. Salgın, Çin dışında en az 31 ülkeye yayıldı ve bu ülkelerde yaklaşık 260 vaka tespit edildi. Çin dışındaki ilk ölümlerse Filipinler ve Hong Kong’da gerçekleşti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (83)
    Etiketler:
    Cruise gemisi, Koronavirüs, Salgın, Karantina, Japonya
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