Kayıt
17:40 06 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Hong Kong’da koronavirüs şüphesiyle bir yolcu gemisi karantinada

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (84)
    101
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104134/63/1041346341.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202002061041346475-hong-kongda-koronavirus-suphesiyle-bir-yolcu-gemisi-karantinada/

    Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkilileri koronavirüs nedeniyle Tayvan’a girişine izin verilmeyen kruz gemisini karantinaya aldı. Karantinada ikinci güne gelinirken, gemideki binlerce yolcu ve mürettebat kontrollerden geçiyor, kimsenin çıkışına izin verilmiyor. Binlerce sağlık işçisi de anakara ile sınırın kapatılmasına yönelik greve katıldı.

    Hong Kong yetkilileri, daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen World Dream isimli kruz gemisini bir gün daha karantinada tutmaya karar verdi.

    Hong Kong’da demirleyen gemideki yaklaşık 1800 mürettebatın testlerinin tamamı negatif çıktı, ancak aralarından 33 kişide solunum yolu enfeksiyonu görüldü, üçü ise izolasyon için bir hastaneye gönderildi.

    Sağlık yetkilisi Chuang Shuk-kwan’a göre, gemide bulunan yaklaşık 1800 yolcu şimdi testten geçiriliyor.

    Gemide 19-24 Ocak tarihlerinde seyahat eden üç kişide koronavirüse rastlandığı belirtilmişti.

    Gemi salı günü Tayvan’a sokulmamıştı                                                                                                                                     

    Dream Cruises şirketinin işlettiği kruz gemisinin Tayvan’ın Kaohsiung limanına girişi salı günü engellenmişti.

    Hong Kong’da salı günü koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Yetkililere göre, ikisi kritik olmak üzere 22 vakaya rastlandı. Hükümet, Çin anakarasından bölgeye giren herkese iki hafta zorunlu karantina kararı aldı.

    Binlerce sağlık işçisi greve katıldı

    Binlerce sağlık işçisi, ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilen greve katıldı. Hong Kong lideri Carrie Lam ise talebi uygunsuz ve ayrımcı görerek reddediyor.

    Hong Kong Hastane İdaresi, personel eksikliği nedeniyle acil sağlık hizmetlerin ciddi şekilde aksadığını belirtti.

    Hastane İdaresi Çalışanlar Birliği (HAEA) ana karadan Hong Kong’a hala çok sayıda kişi girmeye devam ettiğini ve hükümetin karantina planlarının gerektiği gibi gerçekleştirmesi konusundaki endişe duyduklarını bildirdi.

    Açıklamada “Halihazırda ciddi bir kaynak yetersizliği ve maskelerin tükenmesi gibi sorunlarla uğraşırken, Hong Kong’un zorunlu olarak karantina altına alınan bu kadar çok kişi ile ilgilenebileceğine dair büyük şüphelerimiz var” ifadeleri kullanıldı.

    Binlerce sağlık işçisi, ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilen greve katıldı
    © REUTERS / TYRONE SIU
    Binlerce sağlık işçisi, ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilen greve katıldı

    Halk marketlere akın etti

    Diğer yandan, internette stokların tükendiği söylentilerinin yayılması üzerine paniğe kapılan halk, tuvalet kağıdı ve hijyen ürünleri satın almak için marketlere akın ediyor. Virüs nedeniyle yaşanan korku, hafta boyunca raflardaki temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtı, çok sayıda kişi de maske temin etmek için 12 saat kadar kuyruklarda bekledi.

    Virüs nedeniyle yaşanan korku, hafta boyunca raflardaki temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtı
    © REUTERS / TYRONE SIU
    Virüs nedeniyle yaşanan korku, hafta boyunca raflardaki temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtı
    Salgın ekonomiyi de kötü etkiledi

    Virüs salgını zayıf Hong Kong ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı. Hong Kong Perakende Yönetimi Birliği perakendecilerin satış gelirlerinin 24 Ocak’tan beri yüzde 50’ye kadar düştüğünü belirtti. Mücevher, saat, kozmetik ve ana karadan gelen turistler arasında popüler olan giyim kuşam satıcılarındaki gelir düşüşü ise yüzde 80’i buldu. Küçük ve orta çaplı kuruluşların ise en büyük zararı görmesi, gerekli desteğin alınmaması halinde çok sayıda iş yerinin kapanması bekleniyor.

    Merkezi İsviçre’de bulunan Credit Suisse finans şirketi, martta Hong Kong’da yapılacak Asya Yatırım Konferansı’nın koronavirüs riski nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (84)
    Etiketler:
    Cruise gemisi, Cruise, Koronavirüs, Hong Kong
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Çığ altında kalan güvenlik güçleri için tören: Aileler gözyaşlarına boğuldu
    Karikatür
    Azil defteri kapandı: Trump, Senato'da tüm suçlamalardan aklandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet