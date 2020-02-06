Hong Kong’da koronavirüs şüphesiyle bir yolcu gemisi karantinada

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkilileri koronavirüs nedeniyle Tayvan’a girişine izin verilmeyen kruz gemisini karantinaya aldı. Karantinada ikinci güne gelinirken, gemideki binlerce yolcu ve mürettebat kontrollerden geçiyor, kimsenin çıkışına izin verilmiyor. Binlerce sağlık işçisi de anakara ile sınırın kapatılmasına yönelik greve katıldı.

Hong Kong yetkilileri, daha önce Tayvan tarafından limana girişi reddedilen World Dream isimli kruz gemisini bir gün daha karantinada tutmaya karar verdi.

Hong Kong’da demirleyen gemideki yaklaşık 1800 mürettebatın testlerinin tamamı negatif çıktı, ancak aralarından 33 kişide solunum yolu enfeksiyonu görüldü, üçü ise izolasyon için bir hastaneye gönderildi.

Sağlık yetkilisi Chuang Shuk-kwan’a göre, gemide bulunan yaklaşık 1800 yolcu şimdi testten geçiriliyor.

Gemide 19-24 Ocak tarihlerinde seyahat eden üç kişide koronavirüse rastlandığı belirtilmişti.

Gemi salı günü Tayvan’a sokulmamıştı

Dream Cruises şirketinin işlettiği kruz gemisinin Tayvan’ın Kaohsiung limanına girişi salı günü engellenmişti.

Hong Kong’da salı günü koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Yetkililere göre, ikisi kritik olmak üzere 22 vakaya rastlandı. Hükümet, Çin anakarasından bölgeye giren herkese iki hafta zorunlu karantina kararı aldı.

Binlerce sağlık işçisi greve katıldı

Binlerce sağlık işçisi, ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilen greve katıldı. Hong Kong lideri Carrie Lam ise talebi uygunsuz ve ayrımcı görerek reddediyor.

Hong Kong Hastane İdaresi, personel eksikliği nedeniyle acil sağlık hizmetlerin ciddi şekilde aksadığını belirtti.

Hastane İdaresi Çalışanlar Birliği (HAEA) ana karadan Hong Kong’a hala çok sayıda kişi girmeye devam ettiğini ve hükümetin karantina planlarının gerektiği gibi gerçekleştirmesi konusundaki endişe duyduklarını bildirdi.

Açıklamada “Halihazırda ciddi bir kaynak yetersizliği ve maskelerin tükenmesi gibi sorunlarla uğraşırken, Hong Kong’un zorunlu olarak karantina altına alınan bu kadar çok kişi ile ilgilenebileceğine dair büyük şüphelerimiz var” ifadeleri kullanıldı.

© REUTERS / TYRONE SIU Binlerce sağlık işçisi, ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilen greve katıldı

Halk marketlere akın etti

Diğer yandan, internette stokların tükendiği söylentilerinin yayılması üzerine paniğe kapılan halk, tuvalet kağıdı ve hijyen ürünleri satın almak için marketlere akın ediyor. Virüs nedeniyle yaşanan korku, hafta boyunca raflardaki temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtı, çok sayıda kişi de maske temin etmek için 12 saat kadar kuyruklarda bekledi.

© REUTERS / TYRONE SIU Virüs nedeniyle yaşanan korku, hafta boyunca raflardaki temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtı

Salgın ekonomiyi de kötü etkiledi

Virüs salgını zayıf Hong Kong ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı. Hong Kong Perakende Yönetimi Birliği perakendecilerin satış gelirlerinin 24 Ocak’tan beri yüzde 50’ye kadar düştüğünü belirtti. Mücevher, saat, kozmetik ve ana karadan gelen turistler arasında popüler olan giyim kuşam satıcılarındaki gelir düşüşü ise yüzde 80’i buldu. Küçük ve orta çaplı kuruluşların ise en büyük zararı görmesi, gerekli desteğin alınmaması halinde çok sayıda iş yerinin kapanması bekleniyor.

Merkezi İsviçre’de bulunan Credit Suisse finans şirketi, martta Hong Kong’da yapılacak Asya Yatırım Konferansı’nın koronavirüs riski nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.