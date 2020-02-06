Hindistan'da ABD elçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Olayla ilgili 25 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

Hindistan'ın ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla 25 yaşındaki bir adam gözaltına alındı.

Tecavüz mağduru kız çocuğunun babasının elçilik yerleşkesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı; hem zanlının ailesi hem de kız çocuğu ve ailesinin yerleşkede yaşadığı belirtildi. Ancak zanlının elçilik çalışanı olmadığı, sadece zanlının babasının yerleşkede görevli personelden biri olduğu ifade edildi.

Kimliği açıklanmayan zanlıyı ele veren kız çocuğunu kendisi oldu. Çocuğun ailesinin evde olmadığı bir sırada zanlının kız çocuğunu kendi evine çağırdığı ve tecavüz ettiği belirtildi.

Olayın peşi sıra kız çocuğunun yaşadıklarını annesine anlatmasıyla anne çocuğu hemen hastaneye götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan doktorlar kız çocuğunun tecavüze uğradığını doğruladı.

5-year-old girl allegedly raped on U.S. Embassy grounds in India https://t.co/s83yNfbEtk pic.twitter.com/OBgEjHMmiU — CBS News (@CBSNews) February 6, 2020 34 bin kadın tecavüze uğradı

Çocuk koruma yasaları kapsamında olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlı gözaltına alındı.

Hindistan'da 2018 yılından bu yana çocuklara tecavüzü idamla cezalandıran bir yasa yürülükte bulunuyor. Hindistan hükümeti 8 ve 16 yaşlarındaki iki çocuğun tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesinin ardından artan tepkiler sonrası bu kararı almıştı.

Hindistan'da tecavüze uğrayan her dört kişiden biri çocuk. Tecavüz olaylarının yüze 94'ünde tecavüze uğrayan kişi saldırganı tanıyor.

Hükümet verilerine göre 2018 yılından beri Hindistan'da 34 bin kadın tecavüze uğradı. Bu da ortalama her 15 dakikada bir tecavüz vakası anlamına geliyor.